NEVJEROJATNO

Drama oko kuće gradonačelnika Sl. Broda! Istovarili mu smeće u dvorište. Policija je na terenu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Plusportal

Brodsko-posavska policija potvrdila nam je kako su na terenu, te da je istraživanje u tijeku

Policija je od jutra u kući gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare.

Kako doznajemo, netko je po dvorištu kuće gradonačelnika razbacao smeće. 

Iz PU brodsko-posavske potvrdili su nam kako je policija upoznata s incidentom te kako su na terenu.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su nam kratko. 

Iz slavonskobrodske Gradske uprave rekli su nam kako je točno da su istražitelji u kući, ali da neće davati komentare dok ne završi očevid. 

