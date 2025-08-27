Brodsko-posavska policija potvrdila nam je kako su na terenu, te da je istraživanje u tijeku
Drama oko kuće gradonačelnika Sl. Broda! Istovarili mu smeće u dvorište. Policija je na terenu
Policija je od jutra u kući gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare.
Kako doznajemo, netko je po dvorištu kuće gradonačelnika razbacao smeće.
Iz PU brodsko-posavske potvrdili su nam kako je policija upoznata s incidentom te kako su na terenu.
- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - rekli su nam kratko.
Iz slavonskobrodske Gradske uprave rekli su nam kako je točno da su istražitelji u kući, ali da neće davati komentare dok ne završi očevid.
