Drama pred sudom: Hranjec se bacala pri dovođenju na sud, tvrdi da je nisu odveli liječniku

Prije samog početka ročišta na suđenju Sonji Hranjec za ubojstvo Vedrana Gračana u Mediki prošlo ljeto, nastala je drama. Hranjec se u dvorištu suda, kad su je vodili od zatvorskog vozila do ulaza, posvađala s pravosudnim policajcima. Pala je ili se bacila na pod, još nije do kraja poznato, psovala je pravosudnu policajku i vikala. Na kraju su ju stavili u sudsku ćeliju da se malo smiri i potom doveli do sudnice gdje se tresla. U jednom trenutku je izgledalo kao da će povratiti.

Kako je rekao njen odvjetnik, Hranjec ima zdravstvenih problema, prije dva tjedna je trebala imati pregled u jednoj Poliklinici no iz zatvora ju nisu odveli na pregled. Još na prošlom ročištu je sucu rekla da ju u zatvoru ne žele pregledati jer je transrodna osoba. Poslali smo upit Zatvoru u Remetincu i Ministarstvu pravosuđa da provjerimo te navode, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Ovoga puta svjedočile su dvije vještakinje, jedna specijalizirana za forenzičnu balistiku, mehanoskopiju i traseologiju te druga za biološke tragove. Dok tužiteljstvo nije imalo pitanja ni prigovora na njihove nalaze napravljene u fazi istrage, pri kojima su obje vještakinje ostale, odvjetnik Sonje Hranjec htio je znati može li se iz tragova noža na majici odrediti tko je napadač i je li bilo naguravanja.

- Na temelju ovog vještačenja to je nemoguće utvrditi - rekla je vještakinja.

Zanimalo ga je može li isti tip oštećenja nastati tijekom naguravanja dviju osoba.

- Vizualnim pregledom mehaničkih oštećenja uočeno je da su tragovi na majici oštećenog nastali mehanizmom ubadanja i rezanja - rekla je.

Među biološkim tragovima, odnosno krvi, nađena je i miješana krv, odnosno mješavina Vedranove i Sonjine krvi. Odvjetnika je zanimalo može li se iz uzorka krvi utvrditi vrijeme nastanka, odnosno kad je krv pala na pod.

- Ne može - rekla je vještakinja.

Zanimalo ga je i može li njeno vještačenje odgovoriti na pitanje tko je započeo sukob.

- Molekularno genetskom analizom to nije moguće utvrditi - rekla je.

Pitao je i može li se iz miješanog uzorka krvi zaključiti koja osoba je držala predmet i zadala ozljede.

- Kod miješanih DNA profila znači da se tu nalazi genetički materijal više od jedne osobe. Ukoliko je genetičkog materijala više, rezultat će biti da je DNA te osobe dominantan - rekla je.

Drugim riječima, to što ima više nečije krvi na primjerice nožu, u ovom vještačenju ne znači da se iz toga može vidjeti tko je napadač, a tko žrtva. To dokazuju neka druga vještačenja. Treća vještakinja koja je trebala svjedočiti nije došla na sud.

Hranjec je dobila i rješenje kojim se odbija njen zahtjev da ju se pusti iz istražnog zatvora, na što će se obrana žaliti pa je iduće ročište zakazano za kolovoz, kad bi sva ta procedura trebala biti gotova. U sudnici su, uz Gračanovu obitelj koja prati svako ročište, bile prisutne i dvije prijateljice Sonje Hranjec.