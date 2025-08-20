Drama ruske alpinistice: Slomila nogu, pokušavaju je već tjedan dana spasiti sa 7000 m visine

Ruska penjačica Natalija Nagovitsina (47) slomila je nogu dok se spuštala s vrha Pobeda (7439 m) u Kirgistanu, a pomoć čeka čak tjedan dana. Na vrhu je ostala bez hrane, a gotovo i bez vode. Ministarstvo za izvanredne situacije i Ministarstvo obrane Kirgistana potvrdili su da je spuštanje Nagovistine s vrha ometalo nepovoljno vrijeme, piše Meduza.

Foto: east2west news

Akcija spašavanja i spuštanja žene s vrha odvila se 12. kolovoza. Tada je ozlijeđena, ali nisu je uspjeli spustiti. Sljedećega dana, dva strana penjača pokušala su joj pomoći, ali nisu uspjeli zbog umora i lošeg vremena. Uspjeli su doći do žene, umotali je u vreću za spavanje, ali bili su prisiljeni ostaviti je na planini.

- Živa je i već sedam dana se nalazi u uvjetima velike visine. U tijeku su pripreme za provođenje spasilačke akcije njezina prijevoza - rekao je za Interfax predstavnik ministarstva Almaz Sarbanov. Dva helikoptera Ministarstva obrane spremna su za let do mjesta događaja, ali zasad vrijeme, obilne snježne padaline i nulta vidljivost, ne dopušta korištenje zrakoplovstva, kažu iz Ministarstva obrane.

Foto: east2west news

Prethodni pokušaj spašavanja ruske penjačice bio je 17. kolovoza, ali zrakoplov sa spasilačkim timom udario je u zonu turbulencije i izvršio oštro slijetanje. Tom prilikom ozlijeđeni su kapetan posade i spasioci iz privatne turističke tvrtke, koji su kasnije evakuirani drugim helikopterom. Ministarstvo za izvanredne situacije Kirgistana najavilo je da je sljedeći pokušaj spašavanja planiran za danas, 20. kolovoza.

Sin alpinistice Mihail Nagovicin za REN TV ispričao je kako je osvajanje vrhova bio hobi njegovih roditelja. Njegov otac, Sergej Nagovicin, preminuo je 2021. godine na drugom kirgistanskom vrhu, Han-Tengriju, nakon što je doživio moždani udar. Natalija, koja je bila s njim, odbila je ostaviti supruga i sama se spustiti.

Na kraju je Sergej preminuo, a nju su spasili. Godinu dana kasnije, vratila se na isto mjesto kako bi postavila spomen-ploču u njegovu čast, o čemu je snimljen i dokumentarni film.