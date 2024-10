Drama se nastavlja: Školski odbor Tituša odbio je potpisati sporazum o preseljenju učenika

Kako neslužbeno doznajemo, školski odbor zagrebačke Gimnazije Tituša Brezovačkog u ponedjeljak se na izvanrednoj sjednici izjasnio protiv preseljenja učenika XVIII. gimnazije u njihovu, te odbio potpisati sporazum s Gradom Zagrebom o zajedničkom korištenju zgrade na Gornjem gradu.

Učenici XVIII. gimnazije, kako smo već izvještavali, trebali bi u Tituša krenuti idući tjedan, u ponedjeljak 4. studenog, no sad više nije jasno što će se dogoditi. Podsjetimo, zbog energetske obnove zgrade XVIII. gimnazije, Grad Zagreb s ravnateljima je dogovorio da Tituš sljedećih godinu dana bude škola domaćin učenicima te gimnazije. Na sve su se pobunili roditelji učenika Tituša, ali, kako saznajemo, i nastavnici.

Zgrada Tituša, nedavno obnovljena od potresa, nema kapaciteta za dvostruko povećanje broja učenika, upozorili su predstavnici roditelja. To povećanje će biti s oko 400 na oko 800, plus nastavnici i osoblje obje škole. Nastava bi trebala iz jednosmjenske prijeći u dvosmjensku, što će značiti da učenici gube sve aktivnosti koje su organizirane u drugoj smjeni, od izbornih predmeta do priprema za državnu maturu isl. Ne samo da nema dovoljno učionica, nema uvjeta ni za, primjerice, kvalitetno održavanje nastave tjelesne kulture, smatraju roditelji.

Roditelji i školski odbor pozivaju se i na projektnu dokumentaciju iz same obnove zgrade, u kojoj se jasno navodi da zgrada konstrukcijski ne smije primiti više od 400-450 učenika.

Grad Zagreb ranije je odgovorio kako se radi o planu donesenom nakon više mjeseci stručnih procjena i sastanaka s upravom obje škole. Kako su istaknuli, prioritet pri odabiru Tituša bila je blizina lokacije, kao i činjenica da Tituš dosad nije bila škola domaćin.

- Ističemo da je u proteklih nekoliko godina više od 30 škola bilo domaćin školama oštećenima u potresu, odnosno, školama u rekonstrukciji, te je u svakome od tih slučaja izabrana najbolja opcija za domaćina sukladno gornjim kriterijima - naveo je Grad u ranijem odgovoru.

Roditelji ne žele odustati od toga da odluka o preseljenju nije dobra ni za koga, uključujući i učenike XVIII. gimnazije. Grad se još nije službeno oglasio o negativnoj odluci školskog odbora.