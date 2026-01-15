Obavijesti

News

Komentari 0
AVION TURKISH AIRLINESA

Drama u Barceloni: Policajci su okružili avion zbog prijetnje bombom! Pregledava se avion

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Barceloni: Policajci su okružili avion zbog prijetnje bombom! Pregledava se avion
Foto: 24sata

Daily Mail piše kako su putnički avion iznad Mediteranskog mora pratili vojni zrakoplovi španjolske i francuske vojske. Prijetnja je otkrivena oko 10 sati dok je avion letio nad Italijom.

Admiral

Španjolska policija okružila je putnički zrakoplov koji je sletio u Barcelonu na aerodrom El Prat zbog 'prijetnje unutar aviona'. Riječ je o avionu Turskih Airlinesa koji je danas ujutro poletio iz Istanbula. piše Daily Mail.

El Confidential navodi kako je riječ o prijetnji bombom!

Dio medija piše kako su avion do Barcelone prepratili vojni avioni francuske i španjolske vojske, ali za to nema potvrde. Daily Mail navodi kako je prijetnja o bombi stigla u 10 sati dok je avion bio iznad Italije.

Policija je ušla u avion na kojem se nalazilo 148 putnika i sedam članova posade. Putnici su se sami iskrcali iz aviona i nalaze se u sigurnoj zoni. U tijeku je pregled aviona.

StartFragment "Aktivirani su sigurnosni protokoli i Civilna garda procjenjuj situaciju. Iz Civile garde potvrdili su samo da trenutno rade na incidentu", pišu Španjolci..

Aviation Reporter navodi da je pilot zrakoplova aktivirao upozorenje 7700 iznad Sardinije , signalizirajući opću hitnu situaciju kontrolorima zračnog prometa, piše El Periodico.

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati
KALKULATOR ZA POVRAT

Evo kada kreće povrat poreza: Možete ga i sami izračunati

Na povrat poreza za mlade prošle je godine ostvarilo 230.000 ljudi, a očekuje se da će slična brojka biti i ove godine
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026