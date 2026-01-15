Drama u Barceloni: Policajci su okružili avion zbog prijetnje bombom! Pregledava se avion

Španjolska policija okružila je putnički zrakoplov koji je sletio u Barcelonu na aerodrom El Prat zbog 'prijetnje unutar aviona'. Riječ je o avionu Turskih Airlinesa koji je danas ujutro poletio iz Istanbula. piše Daily Mail.

El Confidential navodi kako je riječ o prijetnji bombom!

Dio medija piše kako su avion do Barcelone prepratili vojni avioni francuske i španjolske vojske, ali za to nema potvrde. Daily Mail navodi kako je prijetnja o bombi stigla u 10 sati dok je avion bio iznad Italije.

Policija je ušla u avion na kojem se nalazilo 148 putnika i sedam članova posade. Putnici su se sami iskrcali iz aviona i nalaze se u sigurnoj zoni. U tijeku je pregled aviona.

"Aktivirani su sigurnosni protokoli i Civilna garda procjenjuj situaciju. Iz Civile garde potvrdili su samo da trenutno rade na incidentu", pišu Španjolci..

Aviation Reporter navodi da je pilot zrakoplova aktivirao upozorenje 7700 iznad Sardinije , signalizirajući opću hitnu situaciju kontrolorima zračnog prometa, piše El Periodico.

