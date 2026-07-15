Drama u BiH: Ručna bomba pronađena ispred zgrade RTV Herceg-Bosne u Kiseljaku

Ručna bomba pronađena je u utorak poslijepodne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo Radio-televizije Herceg-Bosne sa sjedištem u Mostaru, izvijestili su u srijedu iz MUP-a Srednjobosanske županije.

Policija je nakon dojave osigurala područje, a eksplozivnu napravu je sigurno uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. U incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje.

Zasad nije utvrđeno kako je bomba dospjela ispred zgrade, a policija je obavila razgovore sa svjedocima.

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