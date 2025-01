Drama u Bjelovaru. Ženi doveo ljubavnicu u kuću, dočekala ih je letvom. 'Nazvala me ku*vom'

Muškarac (44) i žena (45) iz Bjelovara, po zanimanju vozači, proglašeni su nedavno krivima na Općinskom sudu jer su fizičkim napadom na njegovu suprugu narušavali javni red i mir, odnosno on se nasilnički ponašao u obitelji.

Kako piše u presudi, okrivljena je 29. studenog 2024., u 22:30 sati, u Bjelovaru narušavala red i mir na način da je u dvorištu obiteljske kuće vukla za kosu njegovu suprugu te ju odgurivala rukama. Vozač je pak osuđen zbog nasilja u obitelji jer je suprugu te noći otvorenim dlanovima odgurnuo u prsa na fasadu obiteljske kuće te je žena zadobila vidljive ogrebotine na ruci.

Kako je supruga svjedočila na sudu, ona je u dvorištu te noći zamijetila muža s nepoznatom ženom. Par mjeseci ranije, u kolovozu, doznala je da je suprug vara pa se on odselio u prizemlje obiteljske kuće, a ona i djeca bili su na katu. Suprug se odselio u prizemlje u studenome lani.

- Često je dolazio na kat kuće i glumio supruga, iako je sve to vrijeme bio s ljubavnicom. Stala sam te noći ispred njih i rekla toj ženi da ne može ući u moju kuću. Na to je suprug pljunuo prema meni četiri puta, a ta žena me počela čupati za kosu i odguravati. Suprug me potom gurnuo pa sam se rukom ogrebla po fasadi kuće - rekla je u iskazu. Dodala je kako su oni ušli u kuću i zaključali se.

- Pozvala sam policiju koja je odmah došla, kucala na vrata u prizemlju, ali nitko nije otvarao, pa su policajci bili tu u autu sve do jutra, kada su oko pola osam suprug i ta žena izašli iz kuće, onda su ih priveli - ispričala je ogorčena supruga.

Okrivljena je rekla kako je s dotičnim muškarcem te noći bila u kafiću pa su došli do njegove kuće.

- Ušli smo u dvorište gdje nas je dočekala njegova žena koja me napala prva govoreći mi da što joj ja imam dolaziti u njenu kuću. Osim toga, imala je u ruci drvenu letvu s kojom me pokušala napasti. On je rekao supruzi neka se makne i ode u kuću, međutim, ona je i dalje ustrajala u tome da me spriječi da odem kod njega. Više puta mi je rekla da sam ku*vetina. Ja sam je gurnula da se makne i istrgnula sam joj letvu iz ruke, mislim da sam je jednom i povukla za kosu. Moguće je da se ogrebla u tom naguravanju. Nakon toga smo ušli u kuću i ostali tamo do jutra - rekla je okrivljena.

Suprug je potvrdio da je njegova supruga te noći vikala na okrivljenu i rekla da ne može u njezinu kuću.

- U ruci je imala neku drvenu letvu i nazivala je ku*vetinom. Došlo je do naguravanja između njih dvije, a i ja sam se uključio. Suprugu nisam namjerno gurao, već sam je pokušao odmaknuti od vrata da uđemo u kuću - rekao je okrivljeni.

Dobili su novčanu kaznu po 300 eura i 15 eura troškova postupka.