Drama u Dubravi: Muškarac upucan usred noći, u bolnici je

Muškarac (53) teško je ozlijeđen u pucnjavi koja se dogodila tijekom noći na području zagrebačke Dubrave. Policija je dojavu zaprimila oko 1.35 sati, no prema dosad prikupljenim informacijama, do ranjavanja je najvjerojatnije došlo još oko 23.30 sati. Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb gdje mu je pružena liječnička pomoć. Liječnici su utvrdili da je zadobio teške ozljede, ali iz policije navode da nije životno ugrožen.

Prema prvim informacijama, muškarac je ranjen vatrenim oružjem, a policija trenutačno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti pucnjave i pronašla odgovorne osobe.