Kaos na zagrebačkim ulicama: Pucao iz taksija i prijetio smrću

Policija u Zagrebu dovršila je kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom kojeg terete za niz teških kaznenih djela, uključujući razbojništvo, prijetnje, neovlašteno korištenje vozila te dovođenje u opasnost ljudi i imovine. Prema sumnjama istražitelja, sve je počelo u utorak oko 8 sati u maksimirskom naselju, u Ulici Ravnice. Tamo je osumnjičeni, uz prijetnje i pokazivanje pištolja, opljačkao 61-godišnju zaposlenicu ugostiteljskog objekta i uzeo joj stotinu eura. Nedugo nakon toga, ušao je kao putnik u taksi kojim je upravljao 23-godišnjak. Tijekom vožnje izvadio je pištolj i stavio ga na nogu, čime je vozača doveo u stanje straha. Taksist je nastavio voziti prema njegovim uputama.

Situacija je eskalirala na Radničkoj cesti, gdje je osumnjičeni kroz otvoreni prozor ispalio više hitaca u zrak, čime je ugrozio sigurnost drugih sudionika u prometu. S pucnjavom je nastavio i kasnije tijekom vožnje.

Na Domovinskom mostu zatražio je od vozača da se približi drugom vozilu jer ga je, kako se sumnja, htio usmrtiti, no vozač je to odbio. Kod čvora Kosnica ponovno je pucao, ovoga puta prema gumama teretnih vozila koja su se kretala uz njih.

U jednom trenutku predao je pištolj taksistu i tražio da i on puca, što je vozač odbio. Iskoristivši priliku kada više nije imao oružje kod sebe, vozač je zaustavio automobil u Velikopoljskoj ulici i izašao. Osumnjičeni mu je tada prijetio smrću, sjeo za volan i odvezao se taksijem.

Policija ga je ubrzo uočila u Ulici Većeslava Holjevca, zaustavila vozilo i uhitila. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola. Oružje kojim je pucao, a koje je ilegalno posjedovao, predao je policiji oštećeni vozač.

Istragom je također utvrđeno da je sredinom travnja putem mobilne aplikacije prijetio smrću članu obitelji, čime je kod žrtve izazvao strah za vlastiti i život bližnjih.

Nakon dovršenog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.