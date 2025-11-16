Obavijesti

CENTAR BIO BLOKIRAN

Okončana je drama u Grazu! Stigla dojava o bombi. Policija potvrdila kako opasnosti nema

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LEONHARD FOEGER

Područje oko glavnog trga bilo je blokirano nakon dojave o bombi, postavljene su barikade, stigao je velik broj policajaca, poveli su pse tragače...

Negdje oko 14:30 sati okončana je drama u Grazu. Područje oko glavnog trga bilo je blokirano nakon dojave o bombi, postavljene su barikade, stigao je velik broj policajaca, poveli su pse tragače...

I nakon što su pretražili lokaciju, otkrili su da prijetnja ne postoji. Glavni trg ponovno se otvara, javlja Kleine Zeitung.

Zbog dojave o bombi uvelike je bio izmijenjen vozni red, ali tramvajske linije sad se vraćaju u normalan raspored.
 

