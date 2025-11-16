Područje oko glavnog trga bilo je blokirano nakon dojave o bombi, postavljene su barikade, stigao je velik broj policajaca, poveli su pse tragače...
CENTAR BIO BLOKIRAN
Okončana je drama u Grazu! Stigla dojava o bombi. Policija potvrdila kako opasnosti nema
Čitanje članka: < 1 min
Negdje oko 14:30 sati okončana je drama u Grazu. Područje oko glavnog trga bilo je blokirano nakon dojave o bombi, postavljene su barikade, stigao je velik broj policajaca, poveli su pse tragače...
I nakon što su pretražili lokaciju, otkrili su da prijetnja ne postoji. Glavni trg ponovno se otvara, javlja Kleine Zeitung.
Zbog dojave o bombi uvelike je bio izmijenjen vozni red, ali tramvajske linije sad se vraćaju u normalan raspored.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku