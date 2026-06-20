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NAREDILI EVAKUACIJU

Drama u Grčkoj: Veliki šumski požar prijeti kućama na Eubeji

Piše HINA,
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Drama u Grčkoj: Veliki šumski požar prijeti kućama na Eubeji
Foto: SABOOR ABDUL

Snažni vjetrovi otežavaju gašenje prvog velikog šumskog požara ove godine u Grčkoj, dok se vatra približava naseljenim područjima.

Veliki šumski požar izbio je na grčkom otoku Eubeji, prvi u zemlji ove godine, i vlasti su naredile preventivne evakuacije u subotu jer su snažni vjetrovi skrenuli vatru prema stambenim područjima, javlja agencija dpa. Požar je izbio blizu sela Mesohoria i Raptei popodne, a vatrogasna služba pozvale je stanovnike da napuste područje. Prema medijskim izveščima, oko 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, sedam helikoptera i osam zrakoplova poslano je da obuzda požar. Lokalni medij Evima izvijestio je da se vatra krenula približavati domovima. Snažni vjetrovi u regiji potaknuli su širenje požara i prema prognozi će se nastaviti do nedjelje, komplicirajući napore vatrogasaca da ugase požar.

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