Rekordan priljev migranata u Britaniju: Više od 41.000 ljudi čamcima stiglo prošle godine

Više od 41 tisuće migranata stiglo je 2025. čamcima u Ujedinjeno Kraljevstvo preko kanala La Manche, a taj broj raste drugu godinu zaredom usprkos pokušajima laburističke vlade da ga smanji.

Britansko ministarstvo unutarnjih poslova bi u četvrtak trebalo objaviti konačan broj migranata koji su 2025. morskim putem stigli na britansko tlo, piše agencija France Presse.

Prema posljednjim službenim podacima od srijede, između 1. siječnja i 30. prosinca u Ujedinjeno Kraljevstvo tako je ušlo 41,472 tisuće osoba.

Time je 2025. po broju dolazaka već stigla na drugo mjesto, nakon 2022. kad ih je bilo 45,7 tisuća.

U protekloj godini u pokušaju dolaska do britanske obale utopilo se najmanje 29 migranata, prenosi francuska agencija.

Rast broja dolazaka loša je vijest za vladu britanskog laburističkog premijera Keira Starmera, na vlasti od srpnja 2024., suočenu s velikim rastom protuimigrantske stranke Reform Nigela Faragea.

Farage, bivši europarlamentarac i jedan od najglasnijih zagovornika britanskog izlaska iz Europske unije, vodi u anketama te želi iskoristiti tu prednost na lokalnim izborima u svibnju iduće godine.

Zaustaviti dolaske čamcima nije uspjela ni prethodna, konzervativna vlada premijera Rishija Sunaka. Starmer je obećavao da će „raspustiti bande” krijumčara, no zasad nije uspješan po tom pitanju.

Britaniji je situaciju otežao i sam brexit, jer je izlaskom iz EU-a izgubila pravo povratka tražitelja azila u prvu članicu europskog saveza u koju su stigli.

Fenomen 'malih čamaca', kako je to pitanje nazvano u britanskom društvu, započeo je 2018. godine. Gotovo tri četvrtine onih koji stižu su muškarci stariji od 18 godina, piše France Presse. Najviše ih stiže iz Eritreje, Afganistana, Irana, Sudana i Somalije, stoji u podacima britanskog ministarstva za period od listopada 2024. do rujna ove godine.