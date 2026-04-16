PLJAČKA U NAPULJU

DRAMA U ITALIJI Zatočili 25 ljudi, opljačkali banku, a onda pobjegli policajcima kroz tunel

Piše Iva Tomas,
Foto: Google Maps

Pripadnici specijalnih snaga karabinjerske oružane policije hitno su došli iz Toskane. Tek nekoliko sati kasnije upali su u banku nakon što su razbili prozor

Nekoliko naoružanih muškaraca opljačkalo je banku oko podneva u četvrtak u Napulju. Dvadeset i pet ljudi držali su kao taoce, a na kraju su pobjegli kroz tunel. Policija je opkolila poslovnicu Crédit Agricole ubrzo nakon što je pljačka započela. Policajci su pregovarali s pljačkašima prije puštanja talaca, otprilike dva sata nakon početka pljačke. Na videozapisima podijeljenim na društvenim mrežama može se vidjeti kako vatrogasci razbijaju prozor i pomažu ljudima da izađu, piše BBC

Neki taoci su jednostavno otresli krhotine stakla i hodali dalje, no drugi su izgledali potreseno, plakali su i grlili rođake. Šest ljudi, koji su bili u stanju šoka, dobili su liječničku pomoć. Jedan je muškarac kasnije za lokalnu stranicu Fanpage.it rekao da su ih pljačkaši zaključali u sobu i da, iako su bili naoružani, 'nisu koristili nasilje'. Nitko nije teže ozlijeđen.

- Zahvaljujući brzoj reakciji svi taoci su oslobođeni nakon 13:30 bez težih ozljeda, rekao je regionalni dužnosnik Michele di Bari u izjavi.

Velika gomila prolaznika, lokalnog stanovništva i vatrogasaca okupila se na trgu čekajući razvoj događaja, dok su deseci tisuća ljudi pratili prijenos uživo s mjesta zločina. Pripadnici specijalnih snaga karabinjerske oružane policije hitno su došli iz Toskane. Tek nekoliko sati kasnije upali su u banku nakon što su razbili prozor.

Ubrzo nakon toga, u prijenosu uživo čulo se nekoliko pucnjeva i glasni zvukovi šok bombi. No, lokalni mediji su izvijestili da su pljačkaši do tada navodno pobjegli kroz tunel. Smatralo se da su mogli nestati u kanalizacijskom sustavu. Na snimci se kasnije vidio niz karabinjera i vatrogasaca kako vire u obližnji šaht dok se gomila nastavila motati po trgu.

Fanpage.it je izvijestio da još nije moguće procijeniti vrijednost ukradenog jer su pljačkaši zaplijenili osobne sefove umjesto gotovine.

