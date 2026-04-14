Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura
VELIKA MATERIJALNA ŠTETA
Filipinca opljačkali u Zagrebu: Ostao bez novca i mobitela
Skupina nepoznatih počinitelja opljačkala je 35-godišnjeg državljana Filipina na Peščenici u Ulici IV. Kozari put u ponedjeljak nešto iza ponoći. Prvo su ga napali verbalno, a zatim i fizički. Ukrali su mu torbicu s novčanikom i mobitelom, piše PU zagrebačka.
Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura.
