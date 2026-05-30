Drama u Laosu: Spasioci izvukli četiri muškaraca iz poplavljene špilje, za dvojicom još tragaju

Spasioci su u subotu izvukli četiri muškarca iz poplavljene špilje u Laosu, rekli su tajlandski volonteri, nakon što je u petak navečer već izvučen jedan muškarac. Njih petero su među sedam državljana Laosa koji su ušli u špilju u pokrajini Xaisomboun kako bi tražili zlato, ali su ostali zarobljeni više od tjedan dana pošto im je voda blokirala izlaz. Još dvije osobe vode se kao nestale. Kengkard Bongkawong, tajlandski ronilac koji je sudjelovao u misiji, objavio je u subotu na Facebooku da su četiri zarobljene osobe izašle iz špilje. Video snimke volontera prikazuju spasioce kako iz špilje izvlače četvoricu muškaraca s lampama pričvršćenima na glave i u blatnjavoj odjeći.

Bili su radosni, a neki su i plakali od olakšanja.

Tim volontera iz susjednog Tajlanda pridružio se spasilačkim naporima prošle nedjelje, a akciji spašavanja pridružila su se i dodatna pojačanja, uključujući ronioce iz Finske, Francuske, Indonezije, Malezije, Japana i Australije, objavila je volonterska skupina na Facebooku.

U međunarodnom spasilačkom timu bili su neki članovi koji su bili uključeni u 17-dnevnu operaciju spašavanja u poplavljenoj planinskoj špilji Tham Luang na sjeveru Tajlanda 2018. godine.