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Drama u Međimurju: Auto naletio na biciklista, prevezli ga helikopterom u Zagreb

Piše HINA,
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Drama u Međimurju: Auto naletio na biciklista, prevezli ga helikopterom u Zagreb
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Na mjesto događaja upućene su žurne službe, a ozlijeđeni je nakon pružene pomoći zračnim putem prevezen na daljnje liječenje

U prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak oko 15.42 u Pribislavcu u Međimurskoj županiji, ozlijeđen je biciklist koji je zbog težine ozljeda helikopterom prevezen u KB Dubrava u Zagrebu, izvijestila je Policijska uprava međimurska.

Prema informacijama policije, do nesreće je došlo kada je osobni automobil kod nogometnog igrališta naletio na biciklista. Na mjesto događaja upućene su žurne službe, a ozlijeđeni je nakon pružene pomoći zračnim putem prevezen na daljnje liječenje.

Očevid je u tijeku te će više okolnosti nesreće biti poznato nakon njegova završetka. 

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