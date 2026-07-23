Niski vodostaj otkrio je olupinu kraj Iloka. Pričalo se da je brod vozio zlato, a onda je Hrvoje istraživao i saznao sve detalje. Kopao je po arhivi kako bi saznao istinu skrivenu cijelo stoljeće
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'UKLETI' BROD IZ DUNAVA: Stari su nam pričali da je pun zlata iz Austrougarske. Vrijedio je puno!
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Svaki put kad vodostaj Dunava kraj Iloka znatno opadne, s dna rijeke, kao neki kosturi iz prošlosti, pojave se obrisi davno potonulog teretnog broda. Razne priče vezane za kalvariju tog broda prepričavaju već generacije Iločana iako nitko nije mogao sa sigurnošću reći što mu se točno dogodilo. Sve do nedavno, kad se Hrvoje Ivanika iz Opatovca, mjesta koje izravno gleda na ostatke broda u koritu Dunava, nije potrudio pronaći konkretan zapis o njegovu stradanju.
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