SKANDAL U CRKVI U HRVATSKOJ Svećenici zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika?!

Dugogodišnje seksualno zlostavljanje u sjemeništu, koje je prema tvrdnjama žrtve počelo dok je bila maloljetna i trajalo desetak godina, godinama se zataškavalo unutar Katoličke Crkve u Hrvatskoj, piše Vanja Moskaljov za Dnevnik.hr. O slučaju su, prema njihovim informacijama, bili upoznati hrvatski biskupi i Vatikan, no nije provedena potpuna istraga niti su utvrđene odgovornosti.

Prema navodima Dnevnik.hr-a, zlostavljanje je počelo početkom 2000-ih u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, a nastavilo se i tijekom studija bogoslovije u Đakovu. Žrtva tvrdi da je zbog proživljenih trauma razvila ovisnost o alkoholu i drogama, a kasnije su joj dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj i druge psihičke posljedice.

Slučaj je prvi put prijavljen 2012. tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću, nakon čega je, prema informacijama portala, pokrenuta interna provjera, ali bez rezultata. Navodni zlostavljač danas obnaša visoku dužnost u Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.

Dnevnik.hr navodi i da je bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn, još 2018. o slučaju obavijestio hrvatske biskupe i Vatikan te zatražio temeljitu istragu. Kako nije bilo pomaka, ove je godine ponovno upozorio Dikasterij za nauk vjere na moguće sustavno zataškavanje.

Iz Požeške biskupije za Dnevnik.hr odgovorili su da je sadašnji biskup Ivo Martinović, nakon što je doznao za navode, postupio prema crkvenim i građanskim propisima te o svemu obavijestio nadležna državna tijela i Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. Zbog postupaka koji su u tijeku nisu željeli iznositi dodatne informacije.

Sličan odgovor stigao je i iz Hrvatske biskupske konferencije, iz koje su poručili da su nakon obavijesti Požeške biskupije o slučaju obavijestili nadležna državna tijela te da zbog istrage ne mogu komentirati pojedinosti.

Prema informacijama kojima raspolažu, sa slučajem je 2013. ili 2014. bio upoznat i tadašnji dubrovački biskup Mate Uzinić, današnji riječki nadbiskup, no on poručuje da se ne sjeća tog slučaja. Iz njegovor Ureda su dodali da se u takvim situacijama osobe koje bi mu se obratile redovito upućivao da prijavu podnesu nadležnim tijelima. Navodni zlostavljač nije odgovorio na upite Dnevnik.hr-a, dok odgovore policije, Apostolske nuncijature i Državnog odvjetništva još čekaju.