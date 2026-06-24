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VATRA PRIJETI NASELJIMA

DRAMA U MOSTARU Buktinja izmaknula kontroli: Evakuiraju stanovnike, grad prekrio dim!

Požar na odlagalištu otpada u Mostaru ponovno se aktivirao, a zbog opasnosti od širenja vatre i gustog dima stanovnici okolnih naselja moraju napustiti domove...
Mostar: Požar iznad Zalika još uvijek nije pod kontrolom, vatra se širi
Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima, priopćeno je nakon sjednice Kriznog stožera Grada Mostara koji je u srijedu prekrio sivi dim, a zrak je ponovno nezdrav. | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
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Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima, priopćeno je nakon sjednice Kriznog stožera Grada Mostara koji je u srijedu prekrio sivi dim, a zrak je ponovno nezdrav. | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
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