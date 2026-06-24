DRAMA U MOSTARU Buktinja izmaknula kontroli: Evakuiraju stanovnike, grad prekrio dim!

Požar na odlagalištu otpada u Mostaru ponovno se aktivirao, a zbog opasnosti od širenja vatre i gustog dima stanovnici okolnih naselja moraju napustiti domove...
Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima, priopćeno je nakon sjednice Kriznog stožera Grada Mostara koji je u srijedu prekrio sivi dim, a zrak je ponovno nezdrav.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima, priopćeno je nakon sjednice Kriznog stožera Grada Mostara koji je u srijedu prekrio sivi dim, a zrak je ponovno nezdrav. |
Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Gradske vlasti naložile su evakuaciju stanovništva u okolici odlagališta otpada nakon što se ponovno aktivirao požar te se počeo širiti prema naseljima, priopćeno je nakon sjednice Kriznog stožera Grada Mostara koji je u srijedu prekrio sivi dim, a zrak je ponovno nezdrav.
| Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL
Požar koji je u ponedjeljak izbio na odlagalištu otpada lokaliziran je u utorak, a onda se u večernjim satima ponovno aktivirao. Na licu mjesta su svi gasitelji koji pokušavaju obuzdati širenje požara prema obiteljskim kućama koje se nalaze u blizini. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar koji plamen i dim usmjerava prema naseljima.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva. Pojasnio je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar u mjestu Salakovcu u sjevernome dijelu grada.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
U izjavi za medije gradonačelnik Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Zbog požara je i veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Indeks kvalitete zraka doseže oko 160 po američkome servisu IQAIR i spada u kaetegoriju 'nezdravo'.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkoga prijepora, a posljednji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.
| Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL
Foto Denis Kapetanovic/PIXSELL