DRAMA U MOSTARU Buktinja izmaknula kontroli: Evakuiraju stanovnike, grad prekrio dim!

Požar koji je u ponedjeljak izbio na odlagalištu otpada lokaliziran je u utorak, a onda se u večernjim satima ponovno aktivirao. Na licu mjesta su svi gasitelji koji pokušavaju obuzdati širenje požara prema obiteljskim kućama koje se nalaze u blizini. Situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar koji plamen i dim usmjerava prema naseljima. | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL