Drama u Nigeriji: 50 učenika pobjeglo otmičarima, Papa traži hitno oslobađanje svih talaca!

Pedeset od više od 300 učenika otetih iz nigerijske katoličke škole prošli tjedan pobjeglo je, rekla je u nedjelju Kršćanska udruga Nigerije (CAN). Učenici su pobjegli između petka i subote te su se otad ujedinili sa svojim roditeljima, rekao je čelnik CAN-a Bulus Yohanna u priopćenju.

Ukupno 253 djece, uključujući i 12 učitelja, i dalje je s otmičarima, dodao je Yohanna, katolički biskup koji je ujedno i vlasnik škole.

Napadači su oteli učenike i učitelje iz škole Svete Marije na sjeverozapadu zemlje u petak, što je posljednji u nizu napada u školama ovaj tjedan, zbog čega je vlada bila primorana zatvoriti učilišta.

Papa Lav XIV. u nedjelju je pozvao na "hitno" puštanje na slobodu učenika i učitelja koje su naoružani napadači oteli u jednoj od najvećih masovnih otmica u zemlji.

"Upućujem hitan apel za trenutno oslobađanje talaca", rekao je Lav XIV. na kraju mise na Trgu svetog Petra u Rimu.