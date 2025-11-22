Obavijesti

TRUMP PRIJETI VOJSKOM

Kršćanska udruga Nigerije: Iz katoličke škole oteto je 315 ljudi

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Abdullahi Dare Akogun

Kršćanska udruga Nigerije priopćila je u subotu da je provjerom utvrđeno da je u petak iz katoličke škole oteto 315 učenika i učitelja, nakon što je ranije objavljen broj od njih 227

To sada čini 303 učenika i ... 12 učitelja, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315, navodi se u priopćenju.

Sigurnosna situacija u Nigeriji pod pojačanim je nadzorom otkako je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom u toj zapadnoafričkoj zemlji zbog postupanja s kršćanima.

TRAGAJU ZA DJECOM Užas u Nigeriji. Naoružani upali u katoličku školu i oteli učenike
Užas u Nigeriji. Naoružani upali u katoličku školu i oteli učenike

Nigerijska vlada kaže da su Trumpove tvrdnje da se kršćani suočavaju s progonom u Nigeriji pogrešno prikazivanje složenih sigurnosnih izazova u zemlji.

