Drama u Parizu: Lopovi ukrali dragulje iz Louvrea, zatvorili su muzej. Tragaju za kradljivcima
Francuska ministrica kulture Rachida Dati potvrdila je da je u nedjelju ujutro došlo do pljačke u slavnom muzeju Louvre u središtu Pariza. „Nema prijavljenih ozlijeđenih“, objavila je Dati na društvenim mrežama, dodavši da je na mjestu događaja zajedno s muzejskim osobljem i policijom.
- Istraga je u tijeku - navela je ministrica.
Prema preliminarnim nalazima istrage, kriminalci, skriveni kapuljačama na glavama, ušli su u zgradu na obali Seine, gdje su se odvijali građevinski radovi, i to u vrijeme kad su prvi posjetitelji dolazili u muzej.
Navodno su koristili teretni lift kako bi izravno pristupili ciljanoj prostoriji u galeriji Apollo. Nakon što su razbili prozore, dvojica muškaraca ušla su u zgradu, dok je treći ostao vani. Lopovi su ukrali devet komada iz Napoleonove i caričine kolekcije nakita: ogrlicu, broš, tijaru i još mnogo toga, piše Le Parisien.
Dijamant Regent od 140 karata nije ukraden, pišu francuski mediji.
Vlasti zasad nisu objavile kada će muzej ponovno biti otvoren za posjetitelje.
