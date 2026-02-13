Obavijesti

NAPAO POLICAJCA

Drama u Parizu: Policija pucala i ranila naoružanog muškarca

Piše HINA,
Foto: GONZALO FUENTES

Muškarac je prvo nožem napao policajca, a zatim je ranjen hicima policije. Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma preuzima slučaj

Muškarac naoružan nožem, koji je pokušao napasti policajca kod Slavoluka pobjede u Parizu, ranjen je s nekoliko metaka koje je na njega ispalio drugi pripadnik snaga sigurnosti, piše agencija France presse, navodeći policijski izvor.

IZDANO UPOZORENJE Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini
Tragedija u Francuskoj: Troje skijaša poginulo u lavini

Muškarac je prevezen u bolnicu, dodao je isti izvor, pojasnivši da su policajci bili kod slavoluka, spomenika u središnjem dijelu Pariza kod Elizejskih poljana, na ceremoniji paljenja baklje na grobu neznanog junaka.

Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma objavilo je da preuzima slučaj.

