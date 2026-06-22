Jedna je starija ženska osoba ozlijeđena u eksploziji plinske boce koja se u ponedjeljak ujutro dogodila u Poreču, izvijestila je istarska policija
ISTRAGA U TIJEKU
Drama u Poreču: Eksplodirala plinska boca, ozlijeđena žena
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Eksplozija se dogodila oko 9.30 sati u jednom stanu u ulici Massa Lombarda u Poreču, a tom prigodom je jedna starija ženska osoba ozlijeđena i prevezena u pulsku bolnicu.
Okolnosti nesreće se još utvrđuju, navode iz policije, a policija će zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid.
Istraga je u tijeku.
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