Drama u Poreču: Eksplodirala plinska boca, ozlijeđena žena

Eksplozija se dogodila oko 9.30 sati u jednom stanu u ulici Massa Lombarda u Poreču, a tom prigodom je jedna starija ženska osoba ozlijeđena i prevezena u pulsku bolnicu.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju, navode iz policije, a policija će zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid.

Istraga je u tijeku.