Obavijesti

News

Komentari 0
ISTRAGA U TIJEKU

Drama u Poreču: Eksplodirala plinska boca, ozlijeđena žena

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Poreču: Eksplodirala plinska boca, ozlijeđena žena
Foto: Sanjin Strukic

Jedna je starija ženska osoba ozlijeđena u eksploziji plinske boce koja se u ponedjeljak ujutro dogodila u Poreču, izvijestila je istarska policija

Eksplozija se dogodila oko 9.30 sati u jednom stanu u ulici Massa Lombarda u Poreču, a tom prigodom je jedna starija ženska osoba ozlijeđena i prevezena u pulsku bolnicu.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju, navode iz policije, a policija će zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid.

Istraga je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!
HEROJI NASTRADAJU

Sustav nemilosrdno melje zviždače: Hrvatska više nije zemlja za poštene i hrabre!

NOVI EXPRESS Od Viktora Šimunića do Adrijane Cvrtila, Ankice Lepej, Maje Đerek i drugih – otkrivali su afere, štitili javni interes i mijenjali Hrvatsku, a zauzvrat dobivali otkaze, tužbe i godine borbe sa sustavom
VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'
OPASNA VOŽNJA U SLOVENIJI

VIDEO NEVJEROJATNO 'Jurili su cestom s otvorenim gepekom, a muškarac je u njemu odmarao!'

Stranci su vozili oko 140 kilometara na sat na autocesti, ispričao nam je čitatelj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026