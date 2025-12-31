Iz policije navode kako su obavili očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći, dijete su helikopterom prevezli su Klinički bolnički centar Firule u Splitu.
IGRALI SE U NAPUŠTENOJ ZGRADI
Drama u Primoštenu: Dijete palo u okno lifta, helikopterom ga hitno prevezli u KBC Split
Tijekom igre u napuštenom objektu u Primoštenu je jučer teško ozlijeđeno dijete koje je palo u okno lifta, javlja šibenska policija. Do nesreće je došlo oko 17 sati.
Iz policije navode kako su obavili očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći, dijete su helikopterom prevezli su Klinički bolnički centar Firule u Splitu.
Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.
