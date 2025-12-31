Obavijesti

News

Komentari 1
IGRALI SE U NAPUŠTENOJ ZGRADI

Drama u Primoštenu: Dijete palo u okno lifta, helikopterom ga hitno prevezli u KBC Split

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Primoštenu: Dijete palo u okno lifta, helikopterom ga hitno prevezli u KBC Split
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz policije navode kako su obavili očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći, dijete su helikopterom prevezli su Klinički bolnički centar Firule u Splitu.

Tijekom igre u napuštenom objektu u Primoštenu je jučer teško ozlijeđeno dijete koje je palo u okno lifta, javlja šibenska policija. Do nesreće je došlo oko 17 sati.

Iz policije navode kako su obavili očevid, a nakon ukazane liječničke pomoći, dijete su helikopterom prevezli su Klinički bolnički centar Firule u Splitu.
 
Policija je o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku.
 
U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu
METEO KAOS U 2026.

Nakon južine novi ledeni val: Minusi će okovati zemlju, snijeg će padati danima u Zagrebu

Prvo nas čeka kratkotrajan, ali žestok udar zime s ledenom burom i temperaturama duboko ispod nule, a zatim slijedi nagli preokret uz južinu i zatopljenje
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi
Od 1. siječnja poskupljuju cigarete. Ovo su nove cijene
VLADA ODLUČILA

Od 1. siječnja poskupljuju cigarete. Ovo su nove cijene

Osim fiskalnih učinaka, kazao je Primorac, povećanjem trošarina na duhanske prerađevine i duhanske proizvode postižu se i zdravstveni učinci u smislu smanjenja potrošnje tih proizvoda...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025