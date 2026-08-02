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Vatra guta sve pred sobom

Drama u SAD-u! Tisuće ljudi evakuirane, požar ušao u grad: 'Ovo je najgora godina...'

Piše HINA,
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Drama u SAD-u! Tisuće ljudi evakuirane, požar ušao u grad: 'Ovo je najgora godina...'
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Foto: TYLER VANWERT
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Tisuće ljudi su evakuirane u Spokaneu u sjeverozapadnoj američkoj saveznoj državi Washington dok se gradu u subotu približavao požar, zbog čega je guverner proglasio izvanredno stanje, javlja francuska agencija AFP

Preko 80.900 hektara je gorjelo u 12 većih požara diljem države Washington usred četvrte uzastopne sušne godine u državi, što predstavlja rekord, prema uredu guvernera Boba Fergusona. "Povijesna suša i jaki vjetrovi stvaraju opasne uvjete diljem države", kazao je guverner, dodajući da izvanredno stanje zabranjuje paljenje vatre na otvorenom do 30. rujna.

"Ova godina je već jedna od najgorih zabilježenih kada je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz", rekao je državni povjerenik za prirodne resurse Dave Upthegrove.

Smoke rises in Spokane due to Wildfire
Foto: Turner Sutton

Požar koji se brzo širi je u subotu poslijepodne prešao rijeku Spokane te ušao u gradu, objavile su novine Spokesman-Review u subotu.

Izdano je najviše upozorenje za evakuaciju u velikim dijelovima sjevernog Spokanea te se odnosi na tisuće ljudi u okolici grada, prema karti koju je objavila vlada.

Massive plumes of smoke rise from a wildfire in Spokane
Foto: TYLER VANWERT

Uspostavljeno je sklonište za evakuirane osobe, piše AFP.

Država Washington na obali Tihog oceana graniči s Kanadom, zemljom koja se suočila s vlastitom sezonom požara u srpnju koju je tamošnji premijer Mark Carney opisao kao "jednu od najintenzivniji u povijesti", pri čemu je izgorjelo tri milijuna hektara tla, što otprilike odgovara površini Belgije.

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