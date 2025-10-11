Drama u Slavonskom Brodu: 'Umjesto pečenke, na ražanj smo stavili janjca. I tunu...'

Subotnje jutro u Slavonskom Brodu nije mirisalo po pečenki. Umjesto dima s ražnjeva, nad gradskim kupalištem Poloj nadvio se oblak frustracije, nevjerice i policijske kontrole. Tradicionalna Pečenkijada, jedna od najposjećenijih slavonskih gastro manifestacija, otkazana je doslovno u zadnji tren, večer uoči natjecanja. Unatoč višednevnim pripremama, podjeli mjesta ekipama, dovoženju drva i početku okupljanja, sve je palo u vodu u petak nešto iza 20 sati, kada je Moto klub Brod, organizator manifestacije, na službenim stranicama objavio šokantnu vijest: Pečenkijada No. 17 se otkazuje.

- Manifestaciju otkazujemo radi odluke objavljene u Narodnim novinama broj 128 od 10. listopada - poručili su kratko iz MK Brod. Tom odlukom, zbog aktualne situacije s afričkom svinjskom kugom, zabranjuju se održavanja manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja Sve to dogodilo se dok je ministar poljoprivrede David Vlajčić, s Nacionalnim kriznim stožerom, boravio u Slavonskom Brodu. Održani su sastanci sa županijskim i gradskim vlastima, a prema riječima jednog od sudionika sastanka, "već tada se moglo naslutiti da će Pečenkijada biti ugašena".

- Zdravlje ljudi i sprječavanje širenja afričke svinjske kuge moraju biti prioritet - izjavio je ministar Vlajčić u Slavoniji. Otkazivanje je stiglo prekasno za mnoge. Više od 170 prijavljenih ekipa iz cijele Hrvatske već je pripremilo svoje pečenke, zaklane, nasoljene, spremne za ražanj. Mnogi su već stigli na Poloj, neki s kamp opremom, šatorima, pa i obiteljima, spremni za vikend uz Savu. No subota ih je dočekala s policijskim punktovima. Na ulazu na Poloj formirala se kolona automobila. Svako vozilo i svaki motocikl pregledavali su policajci i veterinarski inspektori.

- Bilo je pokušaja unošenja svinjskog mesa, ali sve smo to spriječili - rekao je u prolazu jedan od inspektora. Unatoč strogim kontrolama, dio sudionika nije htio odustati od druženja. Zamijenili su svinjetinu drugim mesom.

- Bila je drama. U ponoć smo s ražnja skidali pečenku i stavljali janje. Glupo je što su tako kasno javili - ispričao je Petar dok mu se iza leđa na ražnju vrtio pilić. Neki su, u pokušaju kreativnog otpora, donijeli i - tunu.

- Pečenke su bile spremne. Oni su to navečer otkazali. Pitam gdje su sad ti svi prasci? Jesu li ih zbrinuli kako treba? Nisu. Sad se peče po dvorištima i po cijelom gradu, bez nadzora - rekao je ogorčeni Ivan, član jedne od ekipa. Posebno su pogođeni oni koji su već ispekli meso, ali su naredbu dočekali s ostacima hrane.

- Polovicu pečenke smo morali baciti. Strašno. Sinoć smo pekli, zezali se, a jutros su došli inspektori i sve to pobacali, što nam je ostalo od sinoć - govori jedan od okupljenih. Nekoliko kilometara dalje, dok se na Poloju gasila vatra, na brodskom Korzu pekla se pogača. Tradicionalni Pogača fest, u sklopu kojeg se izrađuje pogača duga 20 metara, također je osjetio prisutnost veterinarskih inspektora. Sve svinjsko meso i prerađevine morali su se hitno ukloniti i s tog događaja.

- Mogu nam zabraniti pečenje svinjskog mesa, ali ne mogu ubiti naš duh i naše druženje - poručio je za kraj jedan Jakov koji je posjetio i Poloj i Korzo. A zabava u Slavonskom Brodu, trajala je do duboko u noć.