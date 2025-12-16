Drama u Solinu: Specijalci kroz vatru izvukli muškarca iz stana u plamenu. Odveli ga u bolnicu

Prava drama odvijala se u ponedjeljak poslijepodne u Solinu, gdje je muškarac, prema dojavi, izazvao požar u stanu na katu obiteljske kuće, a u prostoru se nalazila i plinska boca.

Nakon dojave, osobe koje su se nalazile u kući odmah su je napustile, a na teren su upućene sve žurne službe – vatrogasci, hitna pomoć, policijski službenici Policijske postaje Solin te taktički tim specijalne policije s pregovaračem.

Radi sigurnosti, policija je osigurala širu zonu i evakuirala i susjednu kuću. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da se muškarac nalazi u stanu na prvom katu iz kojeg su sukljali dim i vatra.

Policijski službenici odmah su pokušali ući u stan kako bi spasili muškarca. Razvalili su ulazna vrata i vatrogasnim aparatom pokušali ugasiti požar u hodniku, no zbog jakog plamena ulazak u stan bio je nemoguć.

Kako se požar proširio na cijeli stan i potkrovlje, pripadnici taktičkog tima prebacili su se na istočni balkon. Razbili su balkonsko staklo i kroz gust dim uočili muškarca koji je nepomično ležao na podu dnevnog boravka.

Jedan od policijskih službenika specijalne policije ušao je u stan, izvukao muškarca na balkon, nakon čega su ga zajedno s kolegama imobilizirali i spustili s prvog kata u prizemlje. Ondje su ga preuzeli djelatnici hitne medicinske pomoći i prevezli u bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Iz policije ističu kako su pripadnici specijalne policije tijekom cijele intervencije poduzeli sve mjere kako bi zaštitili živote i spasili muškarca iz zapaljenog stana.

Mjesto događaja je osigurano, a policija će obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti požara.