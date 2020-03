Drama u Splitu: Ranili mladića, hicima su mu propucali noge

Večeras je u Splitu došlo do pucnjave u kojoj je ozlijeđen 20 godišnjak koji je ranjen u noge. On je već prevezen u KBC Split gdje će s njim policija odraditi razgovor kad to bude moguće.

Mladić je propucan na početku Ulice slobode, a policija je dojavu dobila oko 20.30 sati, nakon što je pronađen na ulici. Kako se zasad čini, nitko nije čuo pucnjeve. U policiji su nam potvrdili da su o događaju izvijestili Županijsko državno odvjetništvo, na mjestu događaja u tijeku je očevid, piše Dalmatinski portal.

