DRAMA U SUPETRU Srušila se pred zatvorenom Hitnom, život joj spasili brat i prijatelj...

Samo da je netko bio u ambulanti Hitne pomoći u Supetru, ja bih sada pričao sa svojom sestrom Andreom, umjesto što strepimo za njezin život. Tako je Dinko Barhanović opisao noćnu dramu koja je njegovu obitelj zadesila u Supetru na Braču. Njegova 38-godišnja sestra Andrea, majka troje djece, od kojih najmlađi sin ima samo šest mjeseci, već se osam dana bori za život na Jedinici intenzivnog liječenja splitskog KBC-a, piše Dalmatinski portal.

Naime, Andrea se protekle subote navečer nije osjećala dobro. Zbog problema sa srcem oko ponoći je krenula potražiti pomoć u ambulanti Hitne pomoći u Supetru. No kada je stigla, vrata ambulante bila su zaključana. Nazvala je brata Dinka i zamolila ga da dođe.

- Sjurio sam se u tri minute - prisjetio se Dinko.

Kada je stigao, prizor koji je zatekao ostavio ga je u šoku.

- Vidio sam kroz prozor u polusvijetlu praznu ambulantu, a ispred je netko ležao na podu. Bila je to moja sestra u nesvijesti, vani, na hladnom betonu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj - ispričao je.

Počeo je lupati po vratima ambulante, dozivati pomoć i pokušavati probuditi sestru. U pomoć su mu priskočila dvojica mladića, a potom se pojavio i njegov prijatelj Slaven Vujić.

- Zvali smo 112, oni su nas navodili što da radimo, kako mi sestru oživljavati - govori Dinko, koji je u tim trenucima pokušavao održati sestru na životu.

Ubrzo se okupilo još mještana. U pomoć je stigao i medicinski tehničar koji te večeri nije bio na dužnosti. Čuvši povike, izašao je iz kuće i otvorio ambulantu. Istodobno je prema Supetru krenuo službujući tim Hitne pomoći koji se vraćao s druge intervencije. Prema Dinkovim riječima, sve je trajalo kao cijela vječnost. Službeno, od zaprimanja poziva do dolaska tima prošlo je nekoliko minuta.

- Nakon nekoliko minuta od dolaska pokazali su mi da su joj napipali puls. Helikopterom je prebačena u KBC Split. Kažu službeno da je sve trajalo desetak minuta, ali je sigurno i više od toga - kaže.

Andrea je u splitskoj bolnici, gdje joj je uz probleme sa srcem dijagnosticirana i upala pluća. Priključena je na respirator, a liječnici se bore za njezin život. Dinko pritom naglašava kako nema zamjerki liječnicima i medicinskim djelatnicima koji su nakon dolaska intervenirali.

No zbog problema u sustavu odlučio je javno progovoriti. Obratio se gradonačelnici Supetra Ivani Marković, ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leu Luetiću, Splitsko-dalmatinskoj županiji i predsjednici saborskog Odbora za zdravstvo Ivani Kekin. Pita kako je moguće da ambulanta Hitne pomoći u gradu koji tijekom turističke sezone broji tisuće ljudi u jednom trenutku nema otvorena vrata.

- Cijeli Brač ima dva tima Hitne pomoći, od kojih je jedan s liječnikom. Kako se može dogoditi da mjesto koje broji na tisuće ljudi u turističkoj sezoni ima zatvorena vrata ambulante? Tko se igra s našim životima? - pita.

Na njegove tvrdnje reagirao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu dr. Leo Luetić. Potvrdio je da je u noći s 5. na 6. rujna dežurni tim T1 Hitne medicine bio na intervenciji i vraćao se prema bazi.

- Kad je medicinska prijavno-dojavna jedinica dobila poziv da se pacijentica srušila, alarmirali su navedeni službujući T1 tim koji je do pacijentice pod rotacijom stigao za osam minuta i reanimirao ju. Pozvao je helikopter i pacijentica je transportirana u KBC - rekao je Luetić.

Iz Zavoda pritom ističu da je tijekom turističke sezone u Supetru organiziran i dodatni tim. On je, prema Luetićevim riječima, radio od 10 do 22 sata, a financiran je sredstvima Zavoda zbog povećanog broja intervencija i usluga tijekom sezone.