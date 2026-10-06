Drama u švedskoj kraljevskoj palači: Policija pucala na muškarca s oružjem. Ranjen je!

Tijekom policijske akcije u Kraljevskoj palači u Stockholmu u utorak navečer, švedski policajci pucali su i ranili muškarca, priopćile su lokalne vlasti. Iz policije navode da su pozvani u palaču zbog agresivnog muškarca koji je nosio oružje, a koje još uvijek nije identificirano.

Policajci su zapucali i pogodili muškarca, koji je potom prevezen u bolnicu s ozbiljnim ozljedama koje nisu opasne po život, priopćila je policija.

Foto: Reuters

Nadležne vlasti potvrdile su da incident ne predstavlja opasnost za javnost.

Kraljevska palača u središtu Stockholma službena je rezidencija švedskog kralja Karla XVI. Gustafa i velika turistička atrakcija.

Foto: Reuters

Incident se dogodio u večernjim satima na Lejonbackenu, otvorenom prostoru smještenom neposredno sjeverno od palače.

Švedski list Aftonbladet izvijestio je da je na mjestu događaja bilo oko 20 vozila hitnih službi.