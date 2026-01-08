Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju
Drama u svemiru: Astronautu pozlilo na ISS-u, NASA razmatra hitan povratak posade
NASA razmatra prijevremeni povratak posade s Međunarodne svemirske stanice (ISS) zbog zdravstvenog problema astronauta, nekoliko sati nakon otkazivanja planirane svemirske šetnje koja je bila predviđena za četvrtak, priopćila je agencija.
Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju.
Nije objašnjena ni priroda zdravstvenih problema.
„Sigurno provođenje naših misija naš je najveći prioritet i aktivno procjenjujemo sve opcije, uključujući mogućnost ranijeg završetka misije Crew-11“, rekla je glasnogovornica u izjavi u srijedu navečer.
Povratak četveročlane posade Crew-11 bio bi posljedica rijetkog slučaja zdravstvenog problema na ISS-u, gdje astronauti obično žive u rotacijama od šest do osam mjeseci s pristupom osnovnoj medicinskoj opremi i lijekovima za neke vrste hitnih slučajeva.
NASA je u ranijem priopćenju navela da „prati zdravstveni problem s članom posade koji se pojavio u srijedu poslijepodne“.
Četveročlana posada Crew-11 uključuje američke astronaute Zenu Cardman i Mikea Finckea, japansku astronautkinju Kimiyu Yui i ruskog kozmonauta Olega Platonova.
Na svemirskoj postaji su od lansiranja s Floride u kolovozu, a povratak je bio planiran oko svibnja ove godine.
Zapovjednik posade Fincke (58) i inženjerka leta Cardman (38), trebali su u četvrtak obaviti 6,5-satnu svemirsku šetnju kako bi instalirali opremu.
Za NASA-u su medicinske situacije na ISS-u strogo čuvanim tajna, a astronauti rijetko priznaju ili javno opisuju svoja zdravstvena stanja.
Svemirske šetnje su naporne i rizične misije koje zahtijevaju mjesece obuke, uključujući glomazna svemirska odijela i pažljivo koordinirane upute dok su vezani za ISS.
NASA je 2024. godine u zadnji čas otkazala planiranu svemirsku šetnju jer je jedan astronaut doživio "nelagodu u svemirskom odijelu".
Američki astronaut Mark Vande Hei 2021. otkazao je svoju svemirsku šetnju zbog uklještenog živca.
