Zdravstvena kriza

Drama u svemiru: Astronautu pozlilo na ISS-u, NASA razmatra hitan povratak posade

Drama u svemiru: Astronautu pozlilo na ISS-u, NASA razmatra hitan povratak posade
Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju

Admiral

NASA razmatra prijevremeni povratak posade s Međunarodne svemirske stanice (ISS) zbog zdravstvenog problema astronauta, nekoliko sati nakon otkazivanja planirane svemirske šetnje koja je bila predviđena za četvrtak, priopćila je agencija.

Glasnogovornica NASA-e objavila je da je astronaut, čiji identitet nije otkrila, u stabilnom stanju u orbitalnom laboratoriju.

Nije objašnjena ni priroda zdravstvenih problema.

„Sigurno provođenje naših misija naš je najveći prioritet i aktivno procjenjujemo sve opcije, uključujući mogućnost ranijeg završetka misije Crew-11“, rekla je glasnogovornica u izjavi u srijedu navečer.

Povratak četveročlane posade Crew-11 bio bi posljedica rijetkog slučaja zdravstvenog problema na ISS-u, gdje astronauti obično žive u rotacijama od šest do osam mjeseci s pristupom osnovnoj medicinskoj opremi i lijekovima za neke vrste hitnih slučajeva.

NASA je u ranijem priopćenju navela da „prati zdravstveni problem s članom posade koji se pojavio u srijedu poslijepodne“.

Četveročlana posada Crew-11 uključuje američke astronaute Zenu Cardman i Mikea Finckea, japansku astronautkinju Kimiyu Yui i ruskog kozmonauta Olega Platonova.

Na svemirskoj postaji su od lansiranja s Floride u kolovozu, a povratak je bio planiran oko svibnja ove godine.

Zapovjednik posade Fincke (58)  i inženjerka leta Cardman (38), trebali su u četvrtak obaviti 6,5-satnu svemirsku šetnju kako bi instalirali opremu.

Za NASA-u su medicinske situacije na ISS-u strogo čuvanim tajna, a astronauti rijetko priznaju ili javno opisuju svoja zdravstvena stanja.

Svemirske šetnje su naporne i rizične misije koje zahtijevaju mjesece obuke, uključujući glomazna svemirska odijela i pažljivo koordinirane upute dok su vezani za ISS.

NASA je 2024. godine u zadnji čas otkazala planiranu svemirsku šetnju jer je jedan astronaut doživio "nelagodu u svemirskom odijelu".

Američki astronaut Mark Vande Hei 2021. otkazao je svoju svemirsku šetnju zbog uklještenog živca.

