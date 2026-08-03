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Drama u Sydneyju: Urušila se zgrada, dvoje teško ozlijeđenih

Piše HINA,
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Drama u Sydneyju: Urušila se zgrada, dvoje teško ozlijeđenih
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Foto: JEREMY PIPER
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Na mjestu događaja je pregledano sedam pacijenata od kojih su dva prevezena u bolnicu u teškom stanju

Dvije osobe su hospitalizirane nakon što se u ponedjeljak urušila zgrada u središnjem dijelu Sydneya, priopćile su hitne službe.

Glasnogovornik hitne pomoći Novog Južnog Walesa rekao je da su pozvani na adresu u Ultimu, predgrađu oko dva kilometra od središnjeg poslovnog okruga grada, neposredno prije 11 sati ujutro po mjesnom vremenu.

Aftermath of building collapsing in Sydney
Foto: JEREMY PIPER

Na mjestu događaja je pregledano sedam pacijenata od kojih su dva prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Aftermath of building collapsing in Sydney
Foto: JEREMY PIPER

Snimke australske televizijske mreže Seven prikazuju urušeni zid velike zgrade, za koju ta televizija navodi da se nalazi u blizini gradilišta.

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