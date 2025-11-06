Drama u Trumpovom uredu: Čovjek se srušio. U pomoć mu priskočio popularni doktor Oz

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je iz Bijele kuće najavio dogovor koji bi trebao drastično smanjiti cijene popularnih lijekova za mršavljenje za dio Amerikanaca.

No, tijekom same objave, u Ovalnom uredu se dogodio neočekivani incident.

Jedan od predstavnika prisutnih farmaceutskih tvrtki srušio se usred Trumpova obraćanja, navodno zbog iznenadnog zdravstvenog problema, javlja CBS News.

Dr. Oz i još nekoliko prisutnih odmah su priskočili u pomoć, dok su novinari ubrzo zamoljeni da napuste prostoriju.

Nakon što se situacija smirila, događaj je nastavljen, a Trump je rekao kako se očekuje da će čovjek biti dobro.

Unatoč drami, predsjednik je poručio da će dogovor o cijenama lijekova pomoći milijunima Amerikanaca koji si dosad nisu mogli priuštiti skupe preparate za mršavljenje.

– Danas sam presretan što mogu objaviti da su dvije najveće svjetske farmaceutske tvrtke, Eli Lilly i Novo Nordisk, pristale svoje najtraženije GLP-1 lijekove – ja ih zovem 'lijekovi protiv masnoće, sjećate se' – ponuditi po znatno nižim cijenama – rekao je Trump iz Ovalnog ureda.

Dogovor predviđa da Eli Lilly, proizvođač Zepbounda, i Novo Nordisk, tvorac Ozempica i Wegovyja, spuste cijene lijekova za pacijente koji koriste Medicare i Medicaid, kao i za korisnike buduće platforme 'TrumpRx”'.

Prema podacima administracije, mjesečna terapija sada bi trebala koštati 245 do 350 dolara, dok je dosad iznosila i do 1350 dolara mjesečno.

– Mislite da je bilo lako pregovarati s njima? Nije, vjerujte mi – rekao je Trump, aludirajući na čelnike farmaceutskih divova.

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. kazao je da je postizanje ovog dogovora trajalo mjesecima mukotrpnih pregovora.