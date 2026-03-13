Obavijesti

DRAMA U SAVEZU

USKOK 'češlja' Hrvatski skijaški savez: Erora uhvatili s 120.000 €, Pavlek tvrdi da mu podmeću?

Piše Josip Tolić, Laura Šiprak, Marta Divjak, Luka Tunjić,
Zagreb: Nakon 19 vozača otkazana slalomska utrka na Sljemenu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Navodno su isplate suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun, pa je ovakva praksa USKOK-u je otvorila sumnju u postojanje popratne dokumentacije za svaki iznos, kao i je li plaćen porez

Policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski skijaški savez. Kako neslužbeno doznaje 24sata, prije nekoliko tjedana, dok su još trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo, Carinski službenici su zaustavili glasnogovornika Hrvatskog skijaškog saveza Nenada Erora koji je u tom trenutku u automobilu imao poveći iznos neprijavljene gotovine. Nakon toga, na vrata saveza pokucala je i policija po nalogu USKOK-a i izuzela potrebnu dokumentaciju.

Poslali smo upit talijanskoj Poreznoj inspekciji kao i policiji, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Neslužbeno doznajemo da nije zaustavljen u Hrvatskoj, a iz Slovenije službeno policija za 24sata kaže da ni oni nisu imali postupanja koja odgovaraju Erorovom zaustavljanju.

Pavlek tvrdi da mu podmeću

Od izvora bliskog HSS-u saznajemo kako je pod izvidima i Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor Hrvatskog skijaškog saveza.

Međutim, on sebi bliskim ljudima navodno tvrdi da je ovo podmetanje od suparničke struje iz Saveza. Kruže priče i o izvanrednoj skupštini Saveza koja se održala u zadnjih mjesec dana na kojoj je smijenjeno nekoliko ljudi iz vrha Saveza.

Poslali smo im upit, objavit ćemo odgovor kad ga dobijemo. 

Zagreb: Hrvatska skijaška reprezentacija najavila novu sezonu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa
Zagreb: Hrvatska skijaška reprezentacija najavila novu sezonu Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Doznajemo i da je Eror taj novac zapravo prevozio tajniku, te da je novac već unaprijed raspoređen prema popisu ljudi kojima je novac namijenjen. Navodno su isplate suradnicima išle kombinacijom gotovine i transakcija na račun, pa je ovakva praksa USKOK-u je otvorila sumnju u postojanje popratne dokumentacije za svaki iznos. Kao i pitanje jesu li tim manevrima izbjegnute porezne obveze. Pokušali smo saznati više informacija od samog saveza, no do objave ovog članka nismo dobili odgovor.

