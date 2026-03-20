ČEKAO GA JE AUTO

DRAMA U V. GORICI: Uhvatila provalnika na djelu, on vikao da ga žele tući. Pobjegao je

Piše Iva Tomas,
Vlasnica je posegnula za mobitelom, a muškarac se okrenuo i otrčao prema cesti, gdje ga je čekao auto

Vlasnica kuće zatekla je provalnika na terasi u petak oko 9 sati u Velikoj Buni. Zagrebačka policija po dojavi je izišla na teren, a očevid je još u tijeku, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Kako je ispričala stanarka za V'Gradu.hr, nepoznati muškarac pokušao je nasilno ući u kuću, dok je ona bila unutra. Čula je lupanje, a sve je pripisala propuhu i nije posumnjala na provalu.

- U 9 sati sam čula neko lupanje, triput zaredom. Mislila sam da vjetar lupa nekim vratima. Nakon par trenutaka ponovno sam čula isto. Spustila sam se u prizemlje i ugledala provalnika na terasi kako nogom udara po vratima i pokušava ih otvoriti - rekla je stanarka.

Kada je shvatio da je uhvaćen, muškarac je, umjesto bijega, počeo vikati kako bježi od nekoga i kako ga netko hoće tući. Vlasnica je posegnula za mobitelom, a muškarac se okrenuo i otrčao prema cesti. Ušao je u auto koji ga je čekao, a onda su otišli u nepoznatom smjeru.

