Obavijesti

News

Komentari 0
UMRLA U OSJEČKOJ BOLNICI

Preminula žena (71) na koju je u Belišću naletio pijani vozač: Nije joj pomogao nakon nesreće...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Od teških ozljeda zadobivenih u naletu vozila, kojim je u Belišću upravljao pijani vozač, u osječkom Kliničkom bolničkom centru (KBC) umrla je 71-godišnjakinja, izvijestila je u petak osječko-baranjska policija. Nakon prometne nesreće vozač je, bez pružanja pomoći ozlijeđenoj pješakinji napustio mjesto događaja, na koje se naknadno vratio.

Alkotestiranjem utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila pa je uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Teško ozlijeđena 71-godišnjakinja umrla je od posljedica prometne nesreće koja se 10. ožujka dogodila u Belišću, gdje 45-godišnji vozač nije prilagodio brzinu kretanja automobila uvjetima na cesti te smanjenoj noćnoj vidljivosti zbog čega nije pravovremeno zaustavio vozilo kojim je udario 71-godišnju pješakinju dok je prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.

Protiv 45-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava osječkom Općinskom državnom odvjetništvu, zbog nepružanja pomoći i izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, navode u policiji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026