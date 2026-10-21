Drama u Velikoj Gorici: Autom nasrnuo na policajca, on skočio na haubu kako bi izbjegao nalet

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom zbog sumnje da je u Velikoj Gorici prisilio policijskog službenika u obavljanju službene dužnosti. Prema navodima policije, događaj se zbio 15. listopada oko 17.45 sati, nakon što je službenik tijekom vožnje uočio automobil koji se nekontrolirano kretao unutar prometne trake.

Policajac je vozača pokušao zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima, no muškarac se, prema sumnjama policije, oglušio. U Ulici Antuna plemenitog Zdenčaja udario je u rubnjak, a zatim i u parkirani automobil u Ulici dr. Jurja Dobrile. Policijski službenici potom su mu službenim vozilom prepriječili put kako bi ga zaustavili.

Policija sumnja da je vozač tada nastavio automobilom prema jednom od službenika, kako bi ga spriječio u obavljanju službene radnje. Policajac je izbjegao nalet skokom na prednji poklopac motora automobila. Službenici su potom uporabom sredstava prisile priveli muškarca u Policijsku postaju Velika Gorica. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavila Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.