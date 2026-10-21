Obavijesti

News

Komentari 0
NASRNUO NA POLICAJCA

Drama u Velikoj Gorici: Autom nasrnuo na policajca, on skočio na haubu kako bi izbjegao nalet

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Velikoj Gorici: Autom nasrnuo na policajca, on skočio na haubu kako bi izbjegao nalet
Foto: PU zagrebačka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Policija sumnjiči 42-godišnjaka da se 15. listopada oglušio na pokušaj zaustavljanja i krenuo vozilom prema službeniku.

Policijska uprava zagrebačka dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom zbog sumnje da je u Velikoj Gorici prisilio policijskog službenika u obavljanju službene dužnosti. Prema navodima policije, događaj se zbio 15. listopada oko 17.45 sati, nakon što je službenik tijekom vožnje uočio automobil koji se nekontrolirano kretao unutar prometne trake.

KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE Nevjerojatna akcija: Pali dileri kod Splita. Kod jednog pronašli oružje i streljivo...
Nevjerojatna akcija: Pali dileri kod Splita. Kod jednog pronašli oružje i streljivo...

Policajac je vozača pokušao zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima, no muškarac se, prema sumnjama policije, oglušio. U Ulici Antuna plemenitog Zdenčaja udario je u rubnjak, a zatim i u parkirani automobil u Ulici dr. Jurja Dobrile. Policijski službenici potom su mu službenim vozilom prepriječili put kako bi ga zaustavili.

POSLAO PORUKU RODITELJIMA Božinović: U prometu poginulo je 36 osoba manje nego lani, no broj žrtava i dalje visok
Božinović: U prometu poginulo je 36 osoba manje nego lani, no broj žrtava i dalje visok

Policija sumnja da je vozač tada nastavio automobilom prema jednom od službenika, kako bi ga spriječio u obavljanju službene radnje. Policajac je izbjegao nalet skokom na prednji poklopac motora automobila. Službenici su potom uporabom sredstava prisile priveli muškarca u Policijsku postaju Velika Gorica. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavila Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Ovo su Eurojackpot rezultati
84. kolo

Ovo su Eurojackpot rezultati

Provjerite najnovije rezultate Eurojackpota za 84. kolo od 20. listopada 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota
Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor
POTVRĐENO ZA 24SATA

Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor

Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026