Drama u vrhu Janafa: Upitan je opstanak Veselice u upravi?

U trenutku u kojem je sudbina odnosa Hrvatske s MOL-om i NIS-om neizvjesna, a Janaf se ponovno nalazi u fokusu energetske i sigurnosne politike, u vrhu te strateške državne tvrtke odvija se ozbiljna unutarnja kriza. Kulminacija se očekuje na današnjoj sjednici nadzornog odbora, na kojoj će se raspravljati o statusu člana uprave Vladislava Veselice. Povod je to što je u prosincu 2025. osnovao, ali i ugasio, tvrtku koja je, među ostalim, registrirana za trgovinu naftom. No prema informacijama iz više izvora, sukob između Veselice i predsjednika uprave Stjepana Adanića, utjecajnog varaždinskog HDZ-ovca i umirovljenoga generala, eskalirao je nakon što je Veselica podnio kaznenu prijavu protiv Adanića zbog nezakonitog nadzora njegova korporativnog e-maila. Kaznena prijava, kako doznajemo, podnesena je tijekom studenog na više adresa, uključujući DORH, Uskok i policiju. Veselica je upozorio i na dvoje rukovoditelja zbog navodne štete počinjene tvrtki.

Veselica, koji je ujedno dugogodišnji prijatelj premijera Andreja Plenkovića, još iz djetinjstva, već dugo interno upozorava na ozbiljne nepravilnosti u poslovanju Janafa.

Službeni povod za raspravu o sudbini Vladislava Veselice je činjenica da je on, kao član uprave, početkom prosinca osnovao privatnu tvrtku Audare d.o.o., koja je imala registrirane razne djelatnosti, ali i poslove povezane s naftnim sektorom, što bi predstavljalo očit sukob interesa s obzirom na njegovu funkciju u Janafu. Ugasio ju je nakon upozorenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je zauzelo stav da članovi uprava državnih tvrtki ne mogu istodobno voditi privatne poslovne subjekte. Veselica je već i sam htio otići, pa je tražio rezervnu poziciju upravo zbog sukoba s Adanićem, ali se predomislio na signal iz Vlade.

Veselica je u Janafu od 2014., a među ostalim je vodio sve aktivnosti vezane za dobivanje licencije za nastavak suradnje sa sankcioniranom Naftnom industrijom Srbije (NIS) jer je naftovod do Srbije ključan za poslovanje Janafa. U njegovu mandatu prihodi i dobit su, kako sam kaže, rasli 2,5 puta s dvije rafinerije manje na trasi. Donedavno je bio i jedni pregovarač s MOL-om o cijenama i količinama transporta, o čemu dvije tvrtke već godinu dana ne mogu naći zajednički jezik. Nakon što je u upravu imenovan još jedan član, Ivan Barbarić, predsjednik uprave Adanić odlučio je da njih dvojica budu uključeni u pregovore, što se također tumači kao narušeni odnos Adanića i Veselice.

Odluka nadzornog odbora pokazat će hoće li se otvoriti prostor za rasvjetljavanje navodnih nepravilnosti u jednoj od najvažnijih državnih kompanija.