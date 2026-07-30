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Drama u zagrebačkoj policiji: U pritvoru pokušao ubiti Srbina

Piše Ivan Jukić,
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Drama u zagrebačkoj policiji: U pritvoru pokušao ubiti Srbina
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Napad su odmah prekinuli policijski službenici koji su ušli u prostoriju i spriječili daljnje nasilje

U prostorijama Policijske uprave zagrebačke na Črnomercu u četvrtak ujutro dogodio se pokušaj ubojstva među pritvorenicima. Kako je priopćila policija, oko 5.55 sati u prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije.

Napad su odmah prekinuli policijski službenici koji su ušli u prostoriju i spriječili daljnje nasilje.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Sveti Duh, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

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