Drama u zagrebačkom vrtiću: 'Vaša djeca moraju u izolaciju'

Nažalost, jedno od djece iz druge vrtićke grupe zaraženo je korona virusom. Vaše dijete iduća dva tjedna mora biti u samoizolaciji.

Ovim riječima je teta iz zagrebačkog vrtića dočekala majku koja je u petak došla preuzeti dijete. Hrvatska je tako službeno dobila prvo oboljelo dijete od korona virusa na dan kad je premijer odlučio obustaviti rad svih obrazovnih ustanova.

U tijeku je sastanak s epidemiolozima. Čim bude gotov, objavit ćemo na internetskoj stranici vrtića što vam je činiti, nastavila je teta majci koja kaže da su joj se u trenu odsjekle noge.

Nitko ne želi čuti da je korona u blizini, pa ni da je blizu djece, iako svi znanstvenici govore kako je ovaj virus prema njima blag. Vjeruje se da su djeca za koronu pravi mali inkubatori bolesti, a najopasnija je za starije od 65 godina i kronične bolesnike. Oboljelo je dijete čovjeka koji se u četvrtak ušetao s njim u Klaićevu bolnicu iako je trebao biti u samoizolaciji.

'Noge su mi se odsjekle'

Riječ je o direktoru strane kompanije, kojemu je potom i potvrđena zaraza koronom. I prije nego što su tete roditeljima potvrdile da imaju oboljelo dijete u vrtiću, među roditeljima je nastala panika. I sam Grad Zagreb kasnije je priopćio da u samoizolaciju ide 119 djece i 16 zaposlenika. Čitav objekt zatvorit će na 14 dana. Kako je dan odmicao, tako su roditelji javljali da su im i same tete potvrdile da je dijete pozitivno i da će ih detaljno obavijestiti o postupanju.

- Nekim roditeljima tete su javljale u whatsapp grupe da imaju oboljelo dijete od korone. Tako sam i ja doznala, no moje dijete prošlog tjedna nije bilo u vrtiću pa nisam zabrinuta. Kako bilo, slijedit ćemo daljnje upute, koje će vjerojatno objaviti na internetskim stranicama vrtića - kaže nam druga majka.

Došli smo i do roditelja koji su tog četvrtka bili u Klaićevoj bolnici zbog privatnih razloga svoje djece.

- Prošla sam hodnikom koji spaja odjel gdje se vadi krv i predaje urin. Kad sam pročitala da je ondje bio zaraženi otac s djetetom, ne zna jesam li više bila uplašena ili bijesna. Kako si netko može dopustiti da ugrožava toliko ljudi? Razumijem brigu za dijete, Bože moj i sama imam dijete, ali onda je to dijete trebao netko drugi dovesti u bolnicu - priča nam zabrinuta majka iz Zagreba. Dodala je što je potom napravila.

- Znate one brojeve epidemiologa koji su objavljeni u medijima, e pa zvala sam ih. Nitko se redom nije javljao na ni jedan. Trebalo mi je 45 minuta upornih poziva da dođem do epidemiologa koji nije ni blizu Zagrebačke županije.

'Otac je neodgovoran'

Govorim vam to jer mnogi sigurno odustanu, a to je opasno jer mogu biti potencijalni prenositelji. Naživcirani što ne mogu do ovih službi mogu se ponašati kao da se ništa ne događa i tako širiti virus - smatra ova majka. Prenijela nam je upute epidemiologa.

- Rečeno mi je da čekam daljnje upute ako nisam bila u kontaktu s oboljelim djetetom. Moguće je da se oglase iz Klaićeve bolnice i pozovu sve koji su toga dana ondje bili da se jave i da ih stave u samoizolaciju. Ja ću to ovako i onako napraviti zbog dobrobiti ostalih sugrađana i moje obitelji - kaže ova odgovorna majka.

Hrvatska je od petka u podne i službeno paralizirana. Naime, objavom odluke premijera Andreja Plenkovića da se suspendira nastava na fakultetima i školama te da se do daljnjeg obustavlja rad vrtića zbog korona virusa jasno je da će stotine tisuća Hrvata morati ostati kući. Ovakvu odluku donijeli su dan nakon što su Zagrepčani opustošili trgovine i ljekarne. Škola se nastavlja preko televizije.

- Učenici od 1. do 4. razreda pratit će nastavu putem posebnih emisija na HRT3 i putem Sportske televizije. Za više razrede i srednjoškolce radi se na online nastavi - objavio je to jučer premijer. Dodao je kako nastavnici od ponedjeljka i dalje dolaze u školu.

Obolio je i vojnik

- Ako roditelji ne mogu osigurati da dijete bude doma, neka dovedu dijete u školu. Nastavnici će biti u školama. Dakle, ako djeca nemaju gdje biti, ako roditelji ne mogu to osigurati, djeca mogu doći i u vrtić i u školu - naglasio je Plenković. Planiraju da ovakvo stanje traje iduća dva tjedna.

Hrvatska se u petak probudila s 31 zaraženim od korone, no s djetetom i oboljelim vojnikom popeli smo se do 33.