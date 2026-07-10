DRAMA U ZAGREBU Čovjek imao bombu kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice

Prava drama odvila se u poslijepodnevnim satima u zagrebačkim Utrinama. Kako doznajemo, muškarac je izvukao osigurač iz bombe te je prijetio da će se raznijeti kod osnovne škole. Nakon intervencije policije, muškarac se na kraju predao.

Policija nam je ranije potvrdila da je riječ o muškarcu koji ima eksplozivnu napravu.

Zbog cijelog incidenta, policija je napravila sigurnu zonu oko osnovne škole, dječjeg vrtića i drugih zgrada.

- Policija nam ne da izaći iz ulice. Oko naše zgrade je sve puno policije - rekla nam je ranije čitateljica.

Osoba, kao i cijela situacija je pod kontrolom policije, potvrdili su iz PU zagrebačke. Istraga je u tijeku.

- Šutio je cijelo vrijeme, bio je miran, jako je bilo puno policije s njim - rekao nam je čitatel koji je vidio uhićenje.