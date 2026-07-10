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U UTRINAMA

DRAMA U ZAGREBU Čovjek imao bombu kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice

Piše Bogdan Blotnej, Ivan Štengl, Julia Očić,
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DRAMA U ZAGREBU Čovjek imao bombu kod osnovne škole, policija zatvorila okolne ulice
Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog svega toga, policija je napravila sigurnu zonu oko osnovne škole, dječjeg vrtića i drugih zgrada.

Prava drama odvila se u poslijepodnevnim satima u zagrebačkim Utrinama. Kako doznajemo, muškarac je izvukao osigurač iz bombe te je prijetio da će se raznijeti kod osnovne škole. Nakon intervencije policije, muškarac se na kraju predao.

Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole Zagreb: Uhićen muškarac koji je bio s bombom kod osnovne škole
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Policija nam je ranije potvrdila da je riječ o muškarcu koji ima eksplozivnu napravu.

Zbog cijelog incidenta, policija je napravila sigurnu zonu oko osnovne škole, dječjeg vrtića i drugih zgrada. 

- Policija nam ne da izaći iz ulice. Oko naše zgrade je sve puno policije - rekla nam je ranije čitateljica.

Osoba, kao i cijela situacija je pod kontrolom policije, potvrdili su iz PU zagrebačke. Istraga je u tijeku.

- Šutio je cijelo vrijeme, bio je miran, jako je bilo puno policije s njim - rekao nam je čitatel koji je vidio uhićenje.

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Komentari 12
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