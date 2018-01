"Otključao sam stan, upalio sam kompjuter i gledao crtiće"

Noa (5) u petak je pobjegao baki i ukrcao se na tramvaj kod Glavnog kolodvora u Zagrebu. Policija je odmah objavila da je dječak nestao i zamolili su građane za pomoć. Dječak je u međuvremenu sam došao kući.

- Noa je dosta snalažljiv. Mi smo prelazili tramvaju prugu da dođemo do stanice i on je čuo da mi planiramo ići na tramvaj i potrčao je i tramvaj je u tom trenutku krenuo. Kad smo došli iza tramvaja, Noe nije bilo. Jedan čovjek nam je rekao da je ušao u tramvaj - rekla je Noina baka.

- Odlučio sam odmah krenuti doma s tramvajem. Pomogla mi je jedna teta koju sam sreo u tramvaju. Kad sam došao doma našao sam ključeve, otključao sam stan i gledao sam crtiće na kompjutoru - kaže Noa.

- Završavala sam s poslom i izlazila iz zgrade u kojoj radim kad me suprug nazvao da se Noa izgubio. Vidjela sam da je policija tamo i shvatila da je sjeo sam na tramvaj koji ide u suprotnom smjeru. Nisam bila sigurna hoće li znati gdje je i hoće li se znati vratiti doma. Prvo sam mislila, naći će ga, ali kako je vrijeme prolazilo, panika je bila sve veća. Sretna sam što je sve tako završilo i da se i on u toj situaciji dobro snašao - kaže Noina mama.

- To se teško može opisati riječima. Bila sam uvjerena da ću stići do prve stanice jer sam bila uvjerena da će izaći na prvoj stranici, ali sam bila prespora. Vrijeme je prolazilo, bio je mrak i postalo me strah za njega, a u stvari si nemoćan - kaže baka.

Noa je nestao u petak oko 17.15 sati, a oko 20 sati je javljeno da je dječak nađen. Baki se istrgnuo iz ruke kod Glavnog kolodvora.

Policija je odmah medijima poslala informacije o dječaku i zamolili su sve koji ga vide da im se jave. Kasnije su se zahvalili građanima na pomoći.

- Noa je pronađen, nalazi se na sigurnom s roditeljima i hvala vam svima - objavio je MUP.