Drama u Zagrebu: Egipćanin pokušao pobjeći iz postaje, teško ozlijedio policajca

Državljanin Egipta (28), koji u Hrvatskoj ima dozvolu za boravak i rad, našao se u središtu ozbiljnog incidenta nakon što je na području zagrebačkog Maksimira istaknuo zastavu ekstremne navijačke skupine, a potom tijekom policijskog postupanja pokušao pobjeći iz policijske postaje te pritom teško ozlijedio policijskog službenika. Naime, muškarac je 11. lipnja na prozor kuće u kojoj boravi izvjesio zastavu radikalne navijačke skupine koja, prema policiji, promovira sukobe i mržnju te može izazvati narušavanje javnog reda i mira.

Zbog toga je protiv njega pokrenut prekršajni postupak, a Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio ga je krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 3.960,18 eura. Sud je ujedno odredio i oduzimanje sporne zastave.

Nakon toga policija je pokrenula postupak vezan uz njegov boravak u Hrvatskoj. Dan kasnije ukinuta mu je dozvola za boravak i rad, a doneseno je i rješenje o protjerivanju te smještaju u Prihvatni centar za strance u Ježevu.

Tijekom uručivanja rješenja u policijskoj postaji pokušao je pobjeći. Policijska službenica pokušala ga je zaustaviti, no uspio joj se istrgnuti i odgurnuti je. U bijegu ga je spriječio policijski službenik kojeg je, prema navodima policije, fizički napao i pritom mu nanio teške ozljede.

Protiv 28-godišnjaka potom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te je predan pritvorskom nadzorniku. Međutim, istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu pustio ga je na slobodu bez određivanja mjera opreza.

Policija ga je ubrzo ponovno pronašla na adresi stanovanja te privela i sprovela u Prihvatni centar za strance Ježevo.

Iz Policijske uprave zagrebačke najoštrije su osudili napad na policijskog službenika te poručili kako očekuju da se takva kaznena djela tretiraju s punom ozbiljnošću, ističući da će i dalje odlučno postupati prema osobama koje ugrožavaju javni red, sigurnost građana i policijske službenike.