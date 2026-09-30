DRAMA U ZAGREBU Noćas izgorjela tri auta u autopraonici

Tri auta izgorjela su oko 2.20 u srijedu u Resniku. Požar je izbio između dvije kuće, a u dvorištu se vidio otvoreni plamen, dojavili su građani zagrebačkim vatrogascima. Kako su nam dalje potvrdili iz JVP Grada Zagreba, požar je izbio u sklopu autopraonice.

Vatrogasci su požar gasili s dva mlaza. Ubrzo je nestao otvoreni plamen pa su radili dogašivanje, raskapanje i provjeru najbližih objekata. U požaru je osim tri vozila nagorio i prozor autopraone. Uspješno su ugasili požar.