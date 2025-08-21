Obavijesti

News

Komentari 0
IZGUBLJENA ZMIJA

Drama u Zagrebu: Pogledajte kakva je zmijurina zbrisala vlasniku! Pokupio ju prolaznik

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagrebu: Pogledajte kakva je zmijurina zbrisala vlasniku! Pokupio ju prolaznik
2
Foto: Facebook

Na Kajzerici je tijekom noći pronađen kraljevski piton, intervenirali su iz Dumovca

U zagrebačkom naselju Kajzerica jedan je muškarac sinoć naletio na kraljevskog pitona koji je lutao ulicom.

Foto: Facebook

U Facebook grupi ZaKAJ? Za KAJzericu! odmah je podijelio video odbjegle zmije, a nešto kasnije javio je i da su zmiju pokupili te da je kriza završena.

Foto: Facebook

Informaciju su nam potvrdili iz Skolništa za nezbrinute životinje Dumovec te nam javili kako je sve još uvijek u procesu rješavanja i kako će zmija biti predana Zoološkom vrtu grada Zagreba. 

Informacije o tome kome je pripadao piton te radi li se o bijegu ili neodgovornom "puštanju" životinje na slobodu još nisu poznate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'
DOZNAJEMO

Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Turistkinja s Novog Zelanda potvrdila nam je da joj je sjeo povrat novca, no i da je vožnja od dva kilometra po Zagrebu naplaćena 150 eura. Sve je prijavljeno policiji koja provodi izvide
Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju
TRI DANA KAOSA

Tuča, poplave, pijavice: DHMZ upozorava na olujno nevrijeme u izvanrednom priopćenju

Treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.
FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša
PRIPAZITE

FOTO Stiže nam 'grmljavinska bomba': 5000 udara munja kod Istre, očekuje se obilna kiša

Postupno naoblačenje već stiže za zapada, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025