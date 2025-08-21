Drama u Zagrebu: Pogledajte kakva je zmijurina zbrisala vlasniku! Pokupio ju prolaznik

U zagrebačkom naselju Kajzerica jedan je muškarac sinoć naletio na kraljevskog pitona koji je lutao ulicom.

Foto: Facebook

U Facebook grupi ZaKAJ? Za KAJzericu! odmah je podijelio video odbjegle zmije, a nešto kasnije javio je i da su zmiju pokupili te da je kriza završena.

Foto: Facebook

Informaciju su nam potvrdili iz Skolništa za nezbrinute životinje Dumovec te nam javili kako je sve još uvijek u procesu rješavanja i kako će zmija biti predana Zoološkom vrtu grada Zagreba.

Informacije o tome kome je pripadao piton te radi li se o bijegu ili neodgovornom "puštanju" životinje na slobodu još nisu poznate.