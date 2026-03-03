Obavijesti

POŽAR UGAŠEN

Drama u Zagrebu: Vatrogasci iz požara stana spasili muškarca, ima opekline obje noge

Piše Marta Divjak,
Dolaskom na lokaciju, vatrogasci su potvrdili da gori na balkonu, te su započeli s akcijom gašenja, a stanare su izveli u sigurnu zonu

Muškarac ima opekline na obje noge nakon što je danas izbio požar u stanu na trećem katu zgrade u Zagrebu. Zagrebački vatrogasci intervenirali su po dojavi građana koji su primijetili gust dim koji suklja iz stana.

Foto: Čitatelj 24sata

Dolaskom na lokaciju, vatrogasci su potvrdili da gori na balkonu, te su započeli s akcijom gašenja, a stanare su izveli u sigurnu zonu. Kad su požar stavili pod kontrolu, u stanu su pronašli muškarca kojeg su spasili, radilo se o direktnom spašavanju.

Požar je ugašen, a ozlijeđenog čovjeka zbrinula je Hitna pomoć.
 

