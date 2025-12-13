Obavijesti

DOŠLA POLICIJA

Drama u Zagrebu: Vezao aute za drvo, tvrdi da je zemlja njegova. Napao i zaposlenike

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje te je protiv osumnjičenog redovnim putem podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu...

U petak, oko 11 sati, na području Novog Zagreba dogodio se incident tijekom kojeg je muškarac (71) fizički i verbalno napao dvojicu zaposlenika gradskog ureda Grada Zagreba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Kako navode u izvješću, gradski službenici u dobi od 36 i 53 godine postupali su vezano uz stupanje u posjed zemljišta radi nastavka radova na produženju jedne ulice. Na terenu su zatekli tri osobna automobila koja su lancima bila međusobno povezana te dodatno vezana za stablo.

Vozila je, kako navodi policija, na tom mjestu ostavio 71-godišnjak koji je tvrdio da je riječ o njegovom zemljištu. Tijekom postupanja gradskih službenika muškarac je najprije negodovao i verbalno ih napao, a potom je došlo i do fizičkog napada.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje te je protiv osumnjičenog redovnim putem podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog prisile prema osobama koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi.

