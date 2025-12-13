Obavijesti

Šef CIAK-a za 24sata: 'Znamo gdje je požar krenuo, šteta bi mogla biti do 6 milijuna eura'

Piše Luka Safundžić,
Šef CIAK-a za 24sata: 'Znamo gdje je požar krenuo, šteta bi mogla biti do 6 milijuna eura'
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako kaže radnici su za požar saznali u vremenu dok se u blizini održavao tradicionalni božićni domjenak...

Šteta bi mogla biti oko 5-6 milijuna eura ugrubo, rekao je za 24sata predsjednik Uprave CIAK-a, Ivan Leko jutro nakon požara u zgradi tvrtke kraj Zaboka. Podsjetimo, požar je izbio kasno sinoć, a kasnije je stavljen pod nadzor. Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je da preliminarni rezultati mjerenja kvalitete zraka ne upućuju na prisutnost opasnih tvari štetnih za zdravlje ljudi.

- Unutra se nalaze sve vrste industrijskog otpada, razno razne ambalaže, sve što se u industriji ili na benzinskim pumpama troši ili prodaje. To je posao koji radimo 25 godina, nikad se ništa nije dogodilo - govori nam Leko. 

Dodao je kako su prvo skladište napravili 2007. godine. Leko ističe i kako su nedavno imali objedinjeni nadzor svih službi i da je sve bilo po pravilima. 

- Prema nekim informacijama požar je krenuo iz jednog kuta, što je uzrok ne znamo, forenzičari još nisu odradili svoje. Videonadzor postoji, policija ga je izuzela. Vidi se na snimci kako je požar krenuo iz jednog kuta skladišta, ali ne vidi se nikakav vanjski utjecaj - govori predsjednik Uprave. 

Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Potvrdio nam je informaciju i kako je požar izbio u vremenu dok su radnici bili na tradicionalnom božićnom domjenku. 

- Taj domjenak je bio relativno blizu pa su svi radnici odmah došli. Teško je reći kolika je šteta, ja sam većinski vlasnik, pa znam kada smo to gradili, znam da imamo jedan uređaj od 500.000 eura.  Imamo osiguranja, na sreću štete za druge nema ni za radnike ni za vatrogasce - govori Leko. 

Istaknuo je i kako im taj sektor 'ekologije', kako ga je nazvao čini do tri posto njihovih prihoda. 

- Nije ugroženo poslovanje. Radnike ćemo moći zadržati dok se obnavlja pogon. Imamo skladišta još po hrvatskoj. ovo će malo poremetiti hrvatsku industriju jer drugi nemaju tolika kapaciteta, drugi imaju ograničena skladišta, ali mislim da ćemo uspjeti prebroditi na ispravan način - zaključio je Leko. 

Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar
Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

