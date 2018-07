Drama u zraku: Avion Ryanaira prisilno sletio, 33 ljudi u bolnici

Avion Ryanaira koji je noćas letio iz Dublina za Zadar morao je zbog naglog gubitka tlaka prisilno sletjeti u zračnu luku Frankfurt-Hahn na zapadu Njemačke, objavila je njemačka policija, piše Deutsche Welle.

Kako navodi FAZ, 33 ljudi prevezeno je u bolnicu zbog bolova u ušima i glavobolje. Podaci FlightRadara pokazuju da se avion u samo nekoliko minuta spustio za više od 9100 metara.

Zrakoplov na letu FR7312 sletio je u Hahnu oko 23.30 sati, a iz policije kažu kako je došlo do tehničkih problema na letu i pada tlaka te je pilot morao prisilno sletjeti. Iz policije naglašavaju i da točan uzrok slijetanja još nije poznat.

Miodrag Todorović, koji je letio za Zadar na Facebooku je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako su bile spuštene i maske za kisik, a napisao je i komentar kako jedva čuje na desno uho.

Kratko nam je u subotu ujutro rekao da je zavladala panika u avionu jer nije bilo službenog objašnjenja situacije, već je samo na razglasu išlo upozorenje.

- Piloti su odreagirali trenutno. Gledao sam na GPS-u na mobitelu kako smo se za manje od minute spustili za 3000 metara - dodao je Todorović, ali i rekao kako se osjećao miris dima, no da je kasnije saznao da je to normalno.

Putnica Ruth Cosgrove na Twitteru objavila kako je krenula na godišnji u Zadar, ali da nikad nije doživjela prisilno slijetanje s maskama za kisik.

Been on a lot of flights in my time but never experienced emergency landing with oxygen masks and the works on flight to our holiday destination in Croatia. Flight path below - Frankfurt for now - not the start we planned but could be worse. #FR7312 #ryanairzadar pic.twitter.com/3Oe4pD6DDd — ruth cosgrove (@cosruth) July 13, 2018

The worst moments of whole my life. You are in the air and one moment after you are just falling in the sky, your ears burn, there is no air and your mouth taste like iron.#Ryanair — Minerva G (@Maingd) July 13, 2018

Kako su nam rekli iz zadarske zračne luke, avion iz Hahna trebao bi tijekom dana stići u Zadar.

Inače, ovo nije prvi problem s Ryanairovim avionima na istom letu. U travnju 2015. godine avion na istom letu u Dublinu se krilom sudario s drugim Ryanairovim avionom.